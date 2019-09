Schwimmbadneubau Düsseldorf : Das Unterrather Schwimmbad soll umziehen

Das Unterrather Schwimmbad ist stark sanierungsbedürftig und soll neu gebaut werden. Foto: ja/Stadt Düsseldorf

Unterrath/Derendorf Für den Neubau an der Ulmenstraße in Derendorf zeichnet sich eine Mehrheit ab. Endgültig wird der Stadtrat in zwei Wochen über den Schwimmbadstandort entscheiden.

Über den Standort für den Neubau des Unterrather Schwimmbades wird seit Monaten diskutiert. Entweder soll das Bad an der alten Stelle an der Mettlacher Straße oder am Großmarktgelände an der Ulmenstraße realisiert werden. Jetzt haben sich der Sport- und der Planungsausschuss der Stadt mit diesem Thema befasst. Eine Empfehlung für einen Standort wurde von den Gremien nicht ausgesprochen, denn auf Wunsch der CDU-Fraktion soll der Stadtrat am 19. September die Entscheidung fällen. Allerdings zeichnet sich eine Mehrheit der Ampel-Koalition (SPD, Grüne, FDP) für den Standort an der Ulmenstraße ab, der somit in Derendorf liegen würde. Das würde auch den Vorstellungen der Verwaltung entsprechen.

Die Bezirksvertretung 1, die unter anderem für Derendorf zuständig ist, hat bereits dem neuen Standort zugestimmt. Auch die Bädergesellschaft Düsseldorf befürwortet diesen, denn während der Bauzeit kann der Badebetrieb an alter Stelle noch aufrechterhalten werden, wenn die alte Technik solange durchhält. „Ein Neubau am bestehenden Standort würde hingegen einen Betriebsausfall von ca. drei Jahren bedeuten und damit den Schul- und Vereinssport für über 20 Einrichtungen einschränken“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Bezirksvertretung 6, die auch für Unterrath zuständig ist, hat dennoch den neuen Standort abgelehnt.

Ebenso wie viele Bürger. So wurden mehr als 1200 Unterschriften gegen einen Neubau an der Ulmenstraße gesammelt. Als eines der Hauptargumente wird angeführt, dass die Unterrather Schulen das Schwimmbad an der Ulmenstraße nicht fußläufig erreichen könnten. Das würde hohe Transportkosten nach sich ziehen. Zudem sei der Unterrather Standort verkehrsgünstiger gelegen als der geplante Neubau in Derendorf.