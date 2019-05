Rennen der Badeenten : Badeenten auf dem Kittelbach

Unterrath Der lustige Spaß für die Familie hat sich inzwischen zu einem beliebten Event gemausert. Bei gutem Wetter werden wieder mehrere tausend Besucher erwartet.

Die Badeenten für das 5. Unterrather Entenrennen am 2. Juni stehen bereit. Sie können in den Geschäften der Mitglieder der Händlergemeinschaft Einkaufs-Trümpfe für fünf Euro erworben werden. Entweder werden die Rennenten dann mit nach Hause genommen, wo sie auch bemalt und geschmückt werden dürfen. Sie müssen am Renntag eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start abgegeben werden. Oder man lässt sie gleich beim Veranstalter und bekommt dafür einen Registrierschein. Der Veranstalter setzt dann selber die Enten beim Rennen ein. Sollten noch Enten im Vorverkauf übrig bleiben, werden diese am Renntag am Startpunkt am Wilseder Weg bis eine halbe Stunde vor dem Start angeboten.