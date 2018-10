Climax Band Cologne spielt bei Jazz in Unterath 2018

Unterrath Die beliebte Veranstaltung gibt es seit fast 40 Jahren. Der Erlös geht traditionell an soziale Projekte.

Von Dixieland über Swing- und Shuffle-Rhythmen bis zu poppig-rockigen Titeln reicht das musikalische Spektrum der Climax Band Cologne. Das Sextett sorgt am Samstag, 27. Oktober, bei „Jazz in Unterrath“ im Pfarrheim an der Kürtenstraße 160 für Stimmung und Schwung. Die Climax Band Cologne, gegründet 1973, ist eine der ältesten Trad-Bands in Nordrhein-Westfalen. Für den typischen Climax-Sound sorgen der groovende Rhythmus, die kompakten Bläsersätze sowie die zwei stimmgewaltigen Sänger.