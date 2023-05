Busverkehr in Düsseldorf Bushaltestelle in Unterrath soll verlegt werden

Bereits vor fünf Jahren hat sich die Bezirksvertretung 6 damit beschäftigt, wie die Bushaltestelle Eckenerstraße in Fahrtrichtung Rath, die an der Unterrather Straße liegt, verbessert werden kann. Dort halten die Busse am Bordstein. Der Haltepunkt ist durch Schriftzeichen und eine gestrichelte Linie auf der Fahrbahn gekennzeichnet. Dennoch wird dort immer wieder verbotenerweise geparkt.