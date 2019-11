Stadtteilentwicklung Düsseldorf : Unterrather sollen Zentrum mitentwickeln

Das Schwimmbad wird verlagert. Bücherei, VHS und Zentrum plus bleiben aber in dem Gebäudekomplex.

Unterrath Da das Schwimmbad aus dem Stadtteilzentrum verlagert wird, entsteht Platz für neue Nutzungen.

Der Stadtrat hat am 19. September beschlossen, dass der Ersatzneubau für das Unterrather Schwimmbad an die Ulmenstraße, genauer zwischen Piwipp und Großmarktgelände, verlegt wird. Damit wird der bisherige Standort an der Mettlacher Straße frei für neue Entwicklungen.