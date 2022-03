Grünflächen in Düsseldorf : Gemeinsam gärtnern für ein schöneres Umfeld

Bernadette Nennertheim, Ute Körner und Rebecca Schella (v.l.) kümmern sich um die Blumenbeete vor dem Unterrather Schwimmbad Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf In Unterrath haben Bürger die Patenschaft für städtische Beete übernommen. In Zusammenarbeit mit dem Gartenamt werden dies nun neu angelegt und gepflegt. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

Bernadette Nennertheim ist in der Corona-Zeit häufiger in die Unterrather Bücherei gegangen. „Und dabei bin ich dort immer an den verwahrlosten Beeten vorbeigekommen und habe mich über deren Zustand aufgeregt“, sagt die Unterratherin. Die Pflanzen waren verwildert oder verkümmert und in den Beeten lag Müll wie Getränkedosen und Zigaretten. „In einem der Beete steht die Skulptur ,Die Sitzende‘ von der bekannten Düsseldorfer Künstlerin Hannelore Köhler. Das fand ich besonders schade, dass diese kaum noch zu sehen war. Das hat das Werk nicht verdient.“

Als Nennertheim in der RP las, dass der Carl-Mosterts-Platz von der Initiative „Platzgrün“ gepflegt wird, beschloss sie, auch selber aktiv zu werden und sich künftig um die beiden, jeweils rund 25 Quadratmeter großen Beete an der Ecke Kalkumer Straße/Eckenerstraße zu kümmern. „Ich habe dann nachgeforscht, wie eine Patenschaft funktionieren könnte und schnell eine Rückmeldung vom Gartenamt erhalten.“ Dieses hat dann erst einmal einen Grundschnitt durchgeführt und die Erde in den Beeten ausgetauscht, bevor Nennertheim ihr Amt antreten konnte.

Info Weitere Mitstreiter werden noch gesucht Mitmachen Die nächsten Pflanzaktionen in Unterrath finden am 22. März ab 15 Uhr und am 26. März ab 11 Uhr vor der Bücherei an der Ecke Kalkumer Straße/Eckenerstraße statt. Dann muss Unkraut gerupft und Zwiebeln gesetzt werden. Weitere Helfer sind willkommen. Kontakt Weitere Infos gibt es unter der Email betti0211@arcor.de.

Ihr war aber von Anfang an klar, dass sie dieses nicht alleine übernehmen wollte. Über die sozialen Netzwerke fand sie schnell acht Mitstreiter, mit denen schon mehrere gemeinsame Aktionen durchgeführt wurden. 350 Tulpenzwiebeln wurden gesetzt und rund 300 Pflanzen eingegraben, die zum Teil von den Initiativen „Platzgrün“ und „Pro Düsseldorf“ kamen. Darunter waren viele Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Lavendel und Thymian. „Die sind bienenfreundlich, pflegeleicht und duften schön.“

Ute Körner ist eine der Mitstreiterinnen und findet es wichtig, sich für den Stadtteil einzusetzen. „Ich hoffe nun, dass es hier weniger Müll gibt, und die Leute mehr Respekt haben, wenn alles schön ordentlich ist.“ Sie freut sich jetzt darauf, alles wachsen zu sehen. Rebecca Schella wiederum gärtnert gerne, hatte dazu aber keine Möglichkeiten. Bei dem Projekt kann sie sich nun austoben. „Und viele nette Menschen kennenlernen, denen ich sonst nicht über den Weg gelaufen wäre.“

Das Gartenamt arbeitet zurzeit in Düsseldorf mit acht Patenschaftsprojekten zusammen, die unter anderem für den Mintropplatz, das Blücherplätzchen und den Mehrgenerationenspielplatz an der Flotowstraße verantwortlich sind. Anfangs wird immer eine Pflegevereinbarung getroffen, auf deren Basis engagierte Bürger die Pflege einer städtischen Grünfläche übernehmen. Dazu gehört zum Beispiel, wildwachsende Pflanzen zu beseitigen, Unkraut zu jäten, Pflanzen zurückzuschneiden, Laub zu entfernen, Beete ausreichend zu bewässern und Müll zu beseitigen. Dabei werden die Bürger aber vom Gartenamt unterstützen, das beispielsweise das Laub abholt, frischen Boden bereitstellt oder Fachwissen, etwa zum Rosenschnitt, teilt.

Die Zahl der Patenprojekte soll nun noch weiter ausgebaut werden „Das Gartenamt hat das Ziel, bürgerschaftliches Engagement zur Pflege von Grün in der Stadt weiter zu fördern und plant eine Öffentlichkeitskampagne, die weitere Patenschaften gewinnen und anwerben soll“, teilt ein Stadtsprecher mit. „Wenn sich noch mehr Helfer bei mir melden, könnte ich mir zumindest vorstellen, weitere Grünflächen wie die Baumscheiben rund um die Bücherei und das Schwimmbad mit zu pflegen“, sagt Nennertheim. Noch mehr würde sie sich aber freuen, wenn weitere Bürger die Verantwortung für Grünflächen übernehmen würden. Einen Vorschlag hat sie bereits dazu; „Rund um die Wangerooger-Straße bräuchte der Grünzug mehr Aufmerksamkeit“