Schulbau in Düsseldorf : Bau der neuen Unterrather Realschule startet

Düsseldorf An der Borbecker Straße sollen ab 2024 rund 540 Schüler unterrichtet werden. Das ist aber nicht der einzige Schulneubau, der im Stadtbezirk geplant ist.

Eigentlich war geplant, dass das jüdische Albert-Einstein-Gymnasium an den Standort Borbecker Straße zieht. Dieses hat dann aber aus Sicherheitsaspekten von den Plänen Abstand genommen und inzwischen beschlossen, seinen Standort an der Theodorstraße beizubehalten und auszubauen. Damit wurde der Standort Herdecker Straße an der Stadtteilgrenze zwischen Rath und Unterrath, an dem ursprünglich die Realschule errichtet werden sollte, frei. Auf dem ehemaligen Sportplatz kann deshalb die Franz-Marc-Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“, die bislang am Lobachweg in Gerresheim untergebracht ist, einen Neubau erhalten. Zudem soll eine Dependance der Jan-Wellem-Förderschule mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und eine inklusive Kita mit einziehen. Dank des Neubaus wird das Angebot an Förderschulen besser in der Stadt verteilt.