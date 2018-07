Aquazoo besucht Bücherei in Unterrath

Unterrath Die Biologin Beate Pelzer vom Düsseldorfer Aquazoo entführte 14 interessierte Kinder in der Stadtbibliothek Unterrath in die Welt der exotischen Orte und Tiere.

Welches Obst wächst im Regenwald? Wie häutet sich eine Vogelspinne? Und wie fühlt sich eigentlich ein Königsphyton an? Mit Präparaten, Sammlungsstücken und lebendigen Tieren brachte die Biologin Beate Pelzer den 14 teilnehmenden Kindern der Veranstaltung in der Unterrather Bücherei die bunte Natur des Regenwaldes mit all seinen unterschiedlichen Lebewesen näher. Die hörten über 90 Minuten aufmerksam zu, stellten viele Fragen und freuten sich, viele der mitgebrachten Sachen anfassen zu können.

Auch wenn die Gruppe das mitgebrachte Blatt der Bananenstaude zunächst für ein Palmenblatt hielt, die Kindern zeigten mit ihren jungen Jahren bereits einiges an Fachwissen im Bereich der Naturkunde. „Die Kinder sind bei diesen Veranstaltungen immer sehr interessiert und fragen viel nach“, erzählte die Biologin vom Aquazoo später. Als Pelzer den Kindern verschiedene Gewürze in die Hand gab, die nur anhand des Geruches erraten werden sollten, bewies die Gruppe auch hier ein ausgeprägtes Feingefühl. Nelke, Vanille, Kakao und Zimt wurden umgehend erkannt. Nur bei der Muskatnuss blieben die jungen Teilnehmer eine Antwort schuldig.

Das große Highlight der Veranstaltung folgte im zweiten Teil, als Beate Pelzer die lebendigen Tiere aus ihrer Tasche holte. Viel Interesse und kaum Angst oder Furcht zeigte die Gruppe, als die Biologin nach und nach eine Gespenstschrecke, eine Stabschrecke und sogar eine handflächengroße Malaiische Riesengespenstschrecke herumreichte. „Das fühlt sich stachelig an“, hörte man aus der Gruppe, als die Schrecke herumgegeben wurde. Furchtlos blieben die Kinder auch beim Auftritt von Malik. „Malik ist ein Königspython und gehört zu den Würgeschlangen“, erklärte Pelzer, während sie herumging und die Kinder die Schlange streicheln durften. „Die ist ja gar nicht so glitschig, wie ich dachte“, merkte der siebenjährige Moritz verblüfft an. Mit dem Königspython im Arm erklärte die Biologin die speziellen Eigenschaften von Schlangen und leitete dann zum letzten Tier der Veranstaltung über – einer Vogelspinne.

Selbst hier blieben die meisten Kinder furchtlos und nahmen die große, haarige Spinne problemlos in beide Hände. Kian, der den Anfang machte, redete den anderen Teilnehmern Mut zu. „Nehmt sie ruhig in die Hand. Sie fühlt sich an wie ein Kuscheltier, das man nicht kuscheln darf.“ „Am Ende kriegt man fast alle Kinder dazu, die Tiere in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch unsere Intention bei den Veranstaltungen. So kommen die jungen Teilnehmer weg von dem ‚Ih‘ und ‚Bah‘ bei diesen Tieren“, ergänzte Pelzer.