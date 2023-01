Verkehrsprobleme in Düsseldorf Fußwege am Heinefeldplatz sollen sicherer werden

Er hat am Platz selber, aber auch in den umliegenden Straßen, gleich mehrere Mängel ausgemacht. Dazu gehören zu schmale Gehwege, die zudem teilweise noch durch Laternen und Stromkästen blockiert werden. „Anwohner, und dazu zählen auch Kinder, müssen die Straße zu Fuß begehen, was immer wieder zu gefährlichen Situationen und Konflikten mit Autofahrern führt“, sagt Weber. An manchen Stellen sind sogar gar keine Gehwege vorhanden, beispielsweise rund um den Heinefeldplatz. „Wenn Kinder den Spielplatz verlassen, stehen sie direkt auf der Fahrbahn“, sagt Weber. Umlaufschranken sollen das an zwei Ausgängen verhindern, doch an zwei weiteren Zugängen fehlen solche Schranken.