Neue Strukturen für Düsseldorfer Kirchengemeinde : Abschied vom Gemeindehaus am Diezelweg in Unterrath

Unterrath Um weiter bestehen zu können, muss die Evangelische Kirchengemeinde Unterrath Gebäude und Standorte aufgeben.

Das diesjährige Gemeindefest der Evangelischen Kirchengemeinde Unterrath, das am Samstag, 21. September, begangen wird, steht ganz im Zeichen des Abschieds vom Gemeindehaus am Diezelweg. Die Gemeinde verlegt ihre gesamten Aktivitäten und Gottesdienste an die Petruskirche. Deshalb wird das Zentrum am Diezelweg endgültig geschlossen, sobald die neuen Versammlungsräume an der Petruskirche in der Straße Am Röttchen fertig sind. Dafür wird zurzeit neben dem unter Denkmalschutz stehenden Gotteshaus ein neuer Gemeindesaal errichtet und das ehemalige Pfarrhaus umgebaut.