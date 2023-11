Stern über Düsseldorf In diesen Stadtteilen stimmen lebendiger Adventskalender auf die Weihnachtszeit ein

Kaiserswerth „Wir können nicht erwarten, dass große Menschenmengen in die Kirche kommen, sondern wir müssen zu den Menschen in die Stadtteile gehen“, sagt Konstanze Meschke, Pfarrerin der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde. Gemeinsam mit Stephan Pörtner, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Unter- und Oberbilk, Friedrichstadt und Eller-West organisiert sie den lebendigen Adventskalender „Stern über Düsseldorf“. An 24 Tagen wird es an 24 Orten ein besinnliches Angebot geben. Vom Seniorenheim über den Tagesaufenthalt „Horizont“ für wohnungslose Menschen bis hin zum Landtag ist vieles geboten. Organisiert wird das Programm meist von den Einrichtungen selbst, so Meschke. Dazu gehören etwa kurze Alltagsimpulse, Weihnachtslieder oder Geschichten. Die jeweiligen Veranstaltungen dauern zwischen 20 und 30 Minuten.