Kommen und Gehen : Michaela Feldhoff zieht mit ihrem Kosmetikstudio ins Haus der Familie

Düsseldorf Im Februar ist Michaela Feldhoff mit ihrem Kosmetikstudio nach umfassenden Sanierungsarbeiten in das Haus ihrer Familie in der Neusser Straße gezogen

Mehr als 20 Jahre führte Michaela Feldhoff ihr Kosmetikstudio an der Gladbacher Straße. Aber der Geschäftsfrau war immer schon klar, dass sie eines Tages ins elterliche Eigentum ziehen würde. Als ihr Vater Toni Ende 2020 sein Versicherungsbüro aufgab und in den Ruhestand ging, war es so weit. Nach einer Kernsanierung konnte Michaela Feldhoff im Februar dieses Jahres die Tradition fortsetzen und die Räumlichkeiten in der vierten Generation mit ihrem Kosmetikstudio übernehmen.

Heute erinnert in den rund 55 Quadratmeter großen und in den Farben Hellgrau, Rosa und Bordeaux gehaltenen Räumen – eingeteilt in Empfangs- und Verkaufsraum sowie zwei Behandlungskabinen – nichts mehr an ein Versicherungsbüro oder gar an eine Bäckerei. Die staatlich geprüfte Kosmetikerin bietet ihren Kundinnen – und auch einigen Kunden – klassische kosmetische Behandlungen an. Feldhoff legt großen Wert auf Produkte, die in Deutschland hergestellt werden und die eine möglichst hohe Verträglichkeit haben. „Vor dem Start in die Selbstständigkeit habe ich lange in verschiedenen Kosmetikstudios gearbeitet. So konnte ich viele unterschiedliche Produkte kennenlernen und die für mein Studio passenden auswählen“, sagt sie. Die Kundinnen danken es ihr – manche lassen sich schon seit mehr 25 Jahren von ihr behandeln.