Prozess um versuchten Totschlag in Düsseldorf : Keine Erinnerung an Messerangriff in Unterbilk

Der Angeklagte konnte am Montag im Düsseldorfer Landgericht keine Aussagen zu der Tat machen. Foto: RP/wuk

Düsseldorf Der Angeklagte kann sich an die Attacke auf der Lorettostraße nicht erinnern. Aber auch das im Dezember lebensgefährlich verletzte Opfer, das durch eine Notoperation gerettet wurde, kann vom Landgericht nicht befragt werden.

Am Montag hat im Düsseldorfer Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerangreifer begonnen. Er soll laut Anklage im Dezember spätabends auf einer Parkbank an der Lorettostraße grundlos auf einen Mann eingestochen und ihn durch Stiche und Schnitte in Hals, Kopf und Nacken erheblich verletzt haben. Das Opfer überlebte nur durch eine Notoperation.

Formell werden dem 43-Jährigen jetzt versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung angelastet. Was aber wirklich passiert ist, könne der 43-Jährige nicht beantworten, so sein Anwalt. Denn bei der womöglich zufälligen Begegnung der beiden Männer an jener Parkbank sei zumindest der Angeklagte erheblich betrunken gewesen.

So erheblich, dass auch der Staatsanwalt davon ausgeht, der Angeklagte habe die Bluttat alkoholbedingt „im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ begangen. Sicher ist nur: Anwohner hatten damals die Polizei alarmiert, als ein Mann gegen 22.40 Uhr auf den Obdachlosen einzustechen begann.

Sicher ist auch, dass Beamte vom nahe gelegenen Präsidium den Angeklagten noch am Tatort antrafen – und ihn (wohl auch, weil er kaum Deutsch spricht) mit gezogenen Schusswaffen mehrfach auffordern mussten, sich auf den Boden zu legen.