Corona-Fälle in der Belegschaft : Düsseldorfer Krankenhaus verhängt erneut Besuchsverbot

Düsseldorf Geplante Operationen im EVK werden abgesagt, die Belegschaft getestet. Am Mittwoch war bei einer Patientin, die entlassen werden sollte, das Coronavirus nachgewiesen worden. Stadtweit erreicht die 7-Tage-Inzidenz einen neuen Höchstwert.

Eine Patientin, die am Mittwoch nach einem 14-tägigen Krankenhausaufenthalt in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden sollte, war routinemäßig getestet worden. Dabei wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Die Frau wurde in die Isolierstation verlegt und die Reihentests veranlasst. Dabei waren drei Patienten und vier Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie sind entweder in der Klinik oder zu Hause isoliert, teilte das Krankenhaus mit, das am Freitag mit dem Gesundheitsamt die Zugangsbeschränkungen beschlossen hat, um eine weitere Häufung von Fällen zu verhindern. Ausgenommen vom Besuchsverbot sind werdende Väter, die im Kreißsaal zugelassen sind.