Kirchengemeinden in Düsseldorf Pfarrer Martin Kammer hört auf

Sein Berufswunsch, Pfarrer zu werden, entstand in den 1970er-Jahren in der Anbetungskirche in Hassels. In der dortigen Jugendarbeit fühlte Martin Kammer sich wohl, hatte vor seinem Abitur als ehrenamtlicher Mitarbeiter zum Beispiel Sommerfreizeiten nach Bornholm oder Südtirol mit organisiert. Seit 39 Jahren ist Martin Kammer nun Pfarrer in der evangelischen Friedenskirche in Unterbilk und geht jetzt in den Ruhestand. Am Sonntag, 29. Januar, wird er von Superintendent Heinrich Fucks in einem Gottesdienst in der Friedenskirche, Florastraße 55, um 15 Uhr verabschiedet und von seinen pfarramtlichen Aufgaben entpflichtet.