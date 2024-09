Bilker Weinhaus an der Lorettostraße Bernhard Hülsmann übergibt seinen Fachweinhandel nach fast 30 Jahren

Nun übergibt er an Ralf Schmitz, einen langjährigen Kunden, der auch den Stammkunden den Übergang so leicht wie möglich machen will. Er habe „ganz bewusst“ darauf verzichtet, nun das Sortiment zu verändern oder ein komplett neues Konzept einzuführen. „Eine Veränderung – die des Inhabers – reicht erst mal“, so Schmitz, der am 2. September seinen ersten Tag als neuer Inhaber hatte.