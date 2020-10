Polizeigeschichte in Düsseldorf : Ausstellung zur Geschichte ins Ministerium

Düsseldorf Das 1933 in Betrieb genommene Polizeipräsidium in Düsseldorf war 1945 Schauplatz des bürgerlichen Widerstands. Die Aktion Rheinland wurde dort erst unterstützt, dann verraten und ihre Mitglieder gefoltert.

(sg) Er kenne kaum einen Behördenstandort, an dem Geschichte und Moderne so miteinander verwoben seien wie im Düsseldorfer Polizeipräsidium, wo der jetzt in Betrieb genommene Neubau sich so harmonisch wie architektonisch ungewöhnlich an den 1933 eröffneten Altbau anpasse, sagte Innenminister Reul bei der Besichtung der neuen Räume.