Klimastreik : Auch Senioren geben ihren Senf zum Klimaschutz bei

Seniors For Future aus Düsseldorf Unterbilk hat sich im Zentrum Plus der Awo zusammengefunden und setzt sich für die Umwelt ein. Foto: Privat

Düsseldorf Die Gruppe Seniors for Future – kurz Senff – setzt sich für mehr Umwelt- und Klimaschutz ein. Am Freitag wird zudem zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Düsseldorf wird demonstriert.