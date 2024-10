An der Bilker Kirche Düsseldorf bekommt einen Sankt-Martin-Platz

Der zukünftige Sankt-Martin-Platz befindet sich an der südöstlichen Ecke der St.-Martin-Kirche an der Bilker Allee. Genau an dem Durchgangsweg übrigens, der nach dem Willen der BV 3 künftig für den Autoverkehr gesperrt werden soll. Mit dem neuen Namen könnte der Ort bald also auch eine hübschere Umgebung erhalten. Denn mit der Sperrung für den motorisierten Verkehr sollen an der Stelle Flächen für die Außengastronomie der angrenzenden Gewerbe oder schlicht Begrünungen ermöglicht werden.