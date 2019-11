Benn’s Kitchen : Dieser Mann will Düsseldorf mit dem Kumru bekannt machen

Düsseldorf Kumru - klingt wie eine afrikanische Antilopenart. Ist aber ein türkisches Sandwich mit verschiedenen Wurst-Sorten. In seinem Imbiss „Benn’s Kitchen“ will Benjamin Jonuzi die Düsseldorfer zu Kumru-Fans machen.

Benjamin Jonuzi sieht müde aus – und das ist auch kein Wunder. Seit August betreibt der 42-Jährige, der in Langenfeld aufwuchs und inzwischen in Düsseldorf lebt, seinen eigenen Schnellimbiss namens „Benn’s Kitchen“. „Das ist mein Traum, seit ich 16 bin.“ Gleichzeitig arbeitet er aber immer noch halbtags beim Sicherheitsunternehmen Klüh, ist von dort als Kontrolleur bei der Rheinbahn beschäftigt. Seine Tage sind entsprechend lang. Aber er hofft, dass sich das auszahlt – und will mit einem Gericht Düsseldorf erobern, das es bisher in der Landeshauptstadt wahrscheinlich nur bei ihm gibt.