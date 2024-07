Leerstand in Friedrichstadt Jetzt gibt’s Mietzuschuss für Gründer an der Friedrichstraße

Wolf, der auch Sprecher der „Friedrichs“ ist, hält den Fonds für eine gute Möglichkeit, besonders die kleineren Ladenlokale wieder mit Leben zu füllen, die für größere Ketten nicht attraktiv seien. Ob nun Einzelhändler oder Gastronomen in diese Geschäfte einziehen: „Den Charme der Straße macht ja eher der inhabergeführte Laden aus“, so Wolf. Und weiter: „Genau das wird dadurch angegangen.“ Die Förderung ist ausdrücklich auch für sogenannte Pop-Up-Stores gedacht, mit denen Gründer nur kurzzeitig an einem Ort verweilen wollen. „Wir sind über jede Bewegung froh“, so Wolf. Denn die Leerstandsquote auf der Friedrichstraße lag zuletzt bei etwa 30 Prozent, vermutlicher sogar etwas darüber.