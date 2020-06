Einkaufen : Bauernmärkte sind die Gewinner der Krise

Klaus Hüskes ist Organisator vom Bauernmarkt Friedensplätzchen. Maske ist bei Händlern und Kunden Pflicht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Bauernmärkte haben seit Beginn der Corona-Krise viele Kunden hinzugewonnen. Auch auf dem Friedensplätzchen herrscht Betrieb. Dabei fällt es bisweilen schwer, die Abstandsregeln einzuhalten.

Welchen Bauernmarkt ein Kunde auch besuchen möchte – ob nun auf dem Kolpingplatz in Pempelfort, auf dem Lessingplatz in Oberbilk oder auf dem Hanns-Heuer-Platz in Heerdt: Schilder geben den Hinweis: „Bitte denken Sie an die Mund-Nase-Bedeckung“. So ist es auch beim Markt auf dem Friedensplätzchen Unterbilk, obwohl er wie die anderen Märkte unter freiem Himmel stattfindet: „Die Maske ist Pflicht genau wie in einem Supermarkt“, sagt Marktsprecher Klaus Hüskes. Kein Problem für die Kunden. Sie halten sich an die Regel, kaum jemand kommt ohne Maske. „Zur Not haben die meisten Stände aber auch Masken zum Verkauf da“, sagt Hüskes.

Die Maskenpflicht ist eine von mehreren Regeln, die es seit Beginn des Corona-Shutdowns auf dem Bauernmarkt zu organisieren gilt. Wie zum Beispiel der Mindestabstand zwischen zwei Personen eingehalten werden muss, war zu überlegen. Eine Herausforderung sei dies gewesen, erzählt der Marktsprecher, der selbst auch Blumenhändler ist. „Anfangs herrschte bei allen Händlern große Unsicherheit über die Frage, was zu tun sei.“ Denn jeder registriere an seinem Stand ein stetig steigendes Kundenaufkommen, bis zu 40 Prozent plus im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten, schätzt Hüskes. Der Händler nimmt an, dass in der Umgebung des Marktes viele Kunden wegen Kurzarbeit zu Hause sind oder im Homeoffice arbeiten. Da ist eben mal Zeit, tagsüber zum Markt zu gehen statt abends in einen Supermarkt zu hetzen.

Info Das sind die Märkte in Düsseldorf Friedensplätzchen dienstags,

8 bis13 Uhr; freitags, 10 bis 8 Uhr Kolpingplatz mittwochs, 9 bis

13 Uhr, samstags 8.30 bis

13.30 Uhr Lessingplatz donnerstags, 8 bis 13.30 Uhr Hanns-Heuer-Platz freitags,

9 bis 13 Uhr

Um Gedränge vor den Verkaufsstellen zu vermeiden, bauen einige Anbieter durch Kisten oder Deko eine Art Gang: das bedeutet, an einer Seite rein zum Stand, an der anderen wieder heraus. Da warten Senioren ebenso wie viele Bürger um die 30 Jahre und auch Eltern mit Kinderwagen. Die Warteschlangen sind nun viel länger, was ein Problem war. „Sie dürfen einander ja nicht kreuzen“, sagt Hüskes. Eng ist es geworden auf dem Markt. Inzwischen funktioniert aber alles reibungslos – sogar noch besser also vor den Corona-Regeln, findet Hüskes. „Früher gab es vor manchen Ständen schon mal unangenehmes Gedränge. Jeder meinte, der erste gewesen zu sein.“ Das ist vorbei. Die Leute stehen gemächlich an und scheinen viel Zeit zu haben.

Zeit und Geduld sind auch nötig, denn die Wartezeit bis zum Kauf kann schon mal zehn oder 15 Minuten betragen. Beim Verkaufswagen von Straetmann zum Beispiel ist die Warteschlange besondes lang. Das liegt zum einen an der großen Nachfrage an frischen Brotwaren und gutem Käse, aber auch an der Tatsache, dass das Verkaufspersonal die Abstandregeln einhalten muss. Viel Platz ist nicht, daher dürfen neuerdings maximal drei statt sonst vier Verkäufer Käse und Brot schneiden – und das bei mehr Kunden.

Kundin Marie von Beuten kommt fast jeden Freitag. Sie steht mal wieder mehrere Minuten an. „Macht ja nichts. Die Leute sind nett, das Wetter ist gut, ich habe Zeit“, sagt sie und tippelt dann einen Meter weiter. Für das frische Brot hat sie eine Stofftasche mitgebracht. Damit ist sie die Ausnahme auf dem Markt. Klaus Hüskes nämlich hat gemerkt, dass zunehmend viele Kunden nach Plastiktüten fragen, nachdem dieser Trend im März noch dem Ende entgegen zu gehen schien. „Offenbar halten sie Plastik wieder für hygienischer als gebrauchte Taschen oder Behälter“, meint der Marktsprecher.