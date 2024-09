Soziales Engagement in Düsseldorf Café Grenzenlos feiert ein Sommerfest für jedermann

Der Verein Grenzenlos hat sich zur Aufgabe gemacht, von Armut betroffenen Düsseldorfern die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Bereits seit seiner Gründung 1998 bietet er unter anderem in seinem Restaurant Café Grenzenlos Frühstück und Mittagessen zu günstigen Preisen, Bedürftige zahlen nur die Hälfte. Zudem werden unterschiedliche kulturelle und gastronomische Veranstaltungen angeboten, etwa das regelmäßig stattfindende Sonntagskochen.