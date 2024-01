Belastete Straßennamen in Düsseldorf Fasia Jansen statt Hermann von Wissmann

Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 22. Februar über Straßenumbenennungen. Der Arbeitskreis „Düsseldorf Postkolonial“ setzt sich seit einigen Jahren für die Entwicklung einer kolonialen Erinnerungskultur in der Stadt ein. Im Arbeitskreis „Düsseldorf Postkolonial“ treffen sich regelmäßig Historiker, Kulturschaffende, Anwohner und andere zivilgesellschaftliche Akteure, die sich auf lokaler Ebene mit dem deutschen kolonialen Erbe beschäftigen. Mitglieder des Netzwerks sind unter anderem Rheinland-Global, die Initiative Neue Namen, das Forum Freies Theater (FFT), die Frauenberatungsstelle, das Eine-Welt-Netz NRW, das Eine-Welt-Forum Düsseldorf sowie „Arbeit und Leben DGB“.