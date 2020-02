Planung in Düsseldorf : Neue Laternen am Kirchplatz

Unterbilk Immer wieder fahren Autos beim Rangieren die Masten an oder sogar um.

Die Stadt hat am Kirchplatz die defekten Laternen ausgetauscht. Über Monate standen dort nur noch die Masten, aus denen zwei lange Drähte guckten. Eine Laterne befand sich gleich neben der Vitamin Insel, eine weitere nebenan, gleich vor dem Blumenstand. Auch am Aufzug zur U-Bahnstation befand sich eine defekte Laterne. Man konnte fast meinen, das muss so sein, weil entlang des Fürstenwalls die Mehrheit der Straßenlampen so ausgesehen hat. Leuchten konnten sie alle nicht mehr, „sie sind alle geköpft worden“, sagt Dietmar Wolf von den Grünen, der nicht weit weg vom Kirchplatz wohnt. Offenbar werden die Laternen immer wieder von Autofahrern beim Rück­wärtsrangieren gerammt. Mit der Folge, dass die Leuchtmittel, die am Mast befestigt sind, abbrechen. Oder die Laternen in eine gefährliche Schieflage geraten, so wie es der Fall an der Ecke zur Elisabethstraße war. Immer wieder sind die Rangiermanöver zu beobachten, es ist sogar schon vorgekommen, dass die Masten komplett umstürzen und nur knapp die Stände auf dem Kirchplatz verfehlt haben.