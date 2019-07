Spielplatzpaten in Düsseldorf : So schön blüht es auf dem Spielplatz

Unterbilk Die Tagesmütter Silke Konschak und Astrid Eick kümmern sich gemeinsam mit den Kindern um die Anlage an der Gilbachstraße. Seit Monaten pflegen sie Gemüse- und Blumenbeete, die jetzt in kunterbunten Farben blühen.

Versteckt liegt der kleine Spielplatz an der Gilbachstraße, in einem Hinterhof zwischen hohen Häuserzeilen. Jeden Tag sind die beiden Tagesmütter Silke Konschak und Astrid Eick dort, ganz gleich, ob Sommer oder Winter, es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Irgendwann haben die beiden Frauen die Patenschaft übernommen für den Spielplatz, kümmern sich seit ein paar Monaten gemeinsam mit den Kindern um das Gemüse- und ein Blumenbeet. „Der Rosengarten blüht so toll“, sagt Konschak stolz. Bis vor Kurzem schleppten die beiden Tagesmütter jeden Tag literweise Wasser an die Gilbachstraße. Meistens im Zwillingskinderwagen. Im April hat das Gartenamt schnell und unbürokratisch den Wasseranschluss reaktiviert. Mit dem Ergebnis, dass es selten so schön war auf dem Spielplatz im Medienhafen.