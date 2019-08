Bauen in Düsseldorf : Neue Pläne für die Kronenstraße

Unterbilk Die Proteste von Politik und Bürgern haben Wirkung gezeigt. Zwar wird die alte Fassade des Kronenhauses nicht erhalten. Der Neubau orientiert sich aber am alten Kronenhaus.

Viel Kritik gab es für die Pläne, das alte Kronenhaus abzureißen und stattdessen ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen, neun Stadthäusern und einer Tiefgarage zu errichten. Zuerst hatte die Bezirksvertretung 3 kein grünes Licht gegeben für die Bauvoranfrage, dann demonstrierten Anwohner und Nachbarn für den Erhalt des mehr als 100 Jahre alten Hauses an der Kronenstraße. Dieser Einsatz hat offenbar Wirkung gezeigt: Der Investor Project Immobilien hat seine Pläne überarbeitet und diese in einem Treffen mit allen Fraktionen der Bezirksvertretung vorgestellt. Zwar wird die alte Fassade nicht erhalten, „weil sie in so schlechtem Zustand ist und energetisch problematisch“, sagt Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD). Der neue Entwurf orientiert sich aber an dem alten Kronenhaus mit den abgerundeten Fenstern, die mit Ziegeln gerahmt sind. Auch die Verzierungen an der Fassade haben die Architekten von RKW Architektur eingearbeitet. Ein gelungener Kompromiss, wie Siegesmund findet, „zwischen den Anforderungen an modernen Wohnraum und der Erinnerung an die stadtteilprägende Fassade“.