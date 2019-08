Kurioses aus Düsseldorf : Geköpfte Laternen am Kirchplatz

Unterbilk Immer wieder rammen Autofahrer die Masten. Meistens bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Jetzt überlegt sie, einen Anfahrschutz zu bauen.

Am oberen Ende der Laterne vor Rachid Dahbis Vitamin Insel ragen nur noch zwei lange Drähte raus. Die Laterne nebenan, gleich vor dem Blumenstand am Kirchplatz, sieht genauso aus. Das gleiche gilt für die dritte Laterne am Aufzug, der zur U-Bahnstation führt. Man könnte fast meinen, das muss so sein, weil entlang des Fürstenwalls die Mehrheit der Straßenlampen so aussieht. Leuchten können sie alle nicht mehr, „sie sind alle geköpft worden“, sagt Dietmar Wolf von den Grünen, der nicht weit weg vom Kirchplatz wohnt. Offenbar werden die Laternen immer wieder von Autofahrern beim Rück­wärtsrangieren gerammt. Mit der Folge, dass die Leuchtmittel, die am Mast befestigt sind, abbrechen. Oder die Laternen in eine gefährliche Schieflage geraten, so wie an der Ecke zur Elisabethstraße. Immer wieder beobachtet Rachid Dahbis die Manöver, „einmal hat ein Mast nur knapp meinen Stand verfehlt“, sagt er.