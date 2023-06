Nachbarschaftsfest in Düsseldorf-Unterbilk Klönen, spielen und informieren im Florapark

Düsseldorf · Nach drei Jahren corona-bedingter Zwangspause war es am Sonntag endlich wieder so weit. Im Florapark in Düsseldorf-Unterbilk wurde ordentlich gefeiert. Die inzwischen 42. Auflage des beliebten Nachbarschaftsfestes hatte auch Platz für ernste Anliegen.

12.06.2023, 12:24 Uhr

Auch beim Taekwondo konnte man sich im Florapark versuchen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Claudia Hötzendorfer