Auf dem Wochenmarkt in Düsseldorf : Ein Besuch bei Barbara Esser

Auf dem Wochenmarkt in Düsseldorf

Unterbilk Dienstags und freitags ist Markt auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk. Dort verkauft die Händlerin Gemüse.

Wir sind ein Gemüsebaubetrieb, ein kleiner Familienbetrieb, und haben rund ein Hektar Gewächshausanbau plus sieben bis acht Hektar intensiven Gemüseanbau.

Was bekomme ich bei Ihnen?

Was sind Ihre Favoriten aus dem eigenen Sortiment?

Am liebsten, von den Tomaten her gesehen, die kleine orange bei den Cherrytomaten und die rote Perle bei den größeren Tomaten, so zum Zwischendurchessen. Zum Kochen, je nachdem, die San Marzano oder die Strauchtomate.