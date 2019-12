Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer in Dachgeschosswohnung in Düsseldorf : Was von einer Brandnacht übrig bleibt

Foto: Patrick Schüller 11 Bilder Brand an Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk.

Düsseldorf In der Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk ist in der Nacht zu Montag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr. Wir waren dabei, als einer der Bewohner ins Haus zurückkehrte.