Gärtnern in Düsseldorf : Wasser für Unterbilker Spielplatz

Unterbilk Endlich müssen Silke Konschak und Astrid Eick nicht mehr Kanister schleppen.

Dass es so schnell gehen würde, daran hatte Silke Konschak im Traum nicht gedacht. „Weil es so trocken war, haben wir sicher 100 Liter Wasser am Tag zum Spielplatz geschleppt“, sagt die Tagesmutter, die sich so sehr einen Wasseranschluss gewünscht hatte und die ihren Augen nicht traute, als sie am Donnerstagvormittag einen Mann vom Gartenamt am Rosengarten entdeckte. „Er fragte uns noch, ob der eine Anschluss reicht“, erzählt Konschak, die sich mit Astrid Eick und den Kindern seit Jahren liebevoll um den Spielplatz an der Gilbachstraße kümmert, Gemüse gepflanzt und ganz firsch ein Blumenbeet angelegt hat, dort, wo es früher mal einen kleinen Rosengarten gab.