Düsseldorfer Kultkoch : Paul Meister schließt die Hafenmeisterei

Paul Meister führte die Hafenmeisterei mit seiner Frau Greta Woldt-Meister. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Exklusiv Düsseldorf Er war mehr als 20 Jahre Chef des nicht nur bei Düsseldorfern beliebten „Roberts Bistro“ und startete vor zwei Jahren mit der Hafenmeisterei am selben Standort in Unterbilk neu durch. Jetzt will Paul Meister sein beliebtes Bistro-Restaurant nach der Sommerpause nicht mehr öffnen – aus mehreren Gründen.