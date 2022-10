Herbstfest in Düsseldorf : Wieder Partystimmung im Lorettoviertel

Herbstfest in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Loretto-Herbstfest in Düsseldorf-Unterbilk waren die Straßen zwischen Bilker Kirche und Jürgensplatz gut besucht. Für die Händler sind solche Feste in Krisenzeiten wichtig.

Die Party startete mit Einbruch der Dunkelheit. Da verwandelte sich das Loretto-Herbstfest in eine Outdoor-Area. Mehrere DJs machten Musik und hoben die Stimmung der Besucher. Jedenfalls bis 22 Uhr, da war musikalische Stille verordnet, die auch vom Ordnungsamt durchgesetzt wurde. Schluss war mit dem Freiluft-Spaß dennoch nicht. Die Geschäfte waren bis 24 Uhr geöffnet und die Gruppen von Herbstfest-Fans nutzten das zumindest abends trockene Wetter, um das laue Lüftchen und ein paar kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

Davon war allerdings während des Festes wenig bis gar nichts zu spüren. Bereits nachmittags waren im Viertel mehr Passanten unterwegs, als an normalen Samstagen. Und abends war es zwischen Bilker Kirche und Jürgensplatz gut gefüllt. „Vielleicht auch deswegen, weil Händler und Gastronomen mit einem veränderten Angebot dabei sind“, sagt Hammermann.

Vandalismus in Hückeswagen

Vandalismus in Hückeswagen : Graffiti und Müll nach „Party“ auf KGS-Schulhof

Halloween in Düsseldorf - Party, basteln, Kino, Lesung

Gruselspaß : Halloween in Düsseldorf - Party, basteln, Kino, Lesung

Buntes Treiben am tristgrauen Samstag

Herbstmarkt in Xanten

Herbstmarkt in Xanten : Buntes Treiben am tristgrauen Samstag

Sieben Freizeit-Tipps fürs Wochenende in NRW

Live-Podcasts, Herbstfeste und Literatur : Sieben Freizeit-Tipps fürs Wochenende in NRW

So feierte etwa das „Re:Living Interior Studio“ die Eröffnung des Showrooms in den Räumen von Stewardress und auch „Body Street“, ein Sportstudio, erstmalig mit Demonstrationen mitten auf der Lorettostraße zu finden. „Wir sind mit unserem Studio an der Bilker Kirche lokalisiert und waren bei den Loretto-Festen immer etwas weg vom Schuss“, erläutert Studio-Leiterin Sophie Gohla. „Wir wollten unser Sichtbarkeit erhöhen und sind diesmal tagsüber mittendrin.“