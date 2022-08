Fahrerflucht in Düsseldorf : Neunjähriger auf dem Schulweg angefahren

Fahrerflucht in Düsseldorf

Düsseldorf Ein neunjähriger Junge ist auf dem Weg zur Schule im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk von einem Auto erfasst worden. Die Person am Steuer wird nun von der Polizei gesucht

Am vierten Schultag nach den Sommerferien hat die Düsseldorfer Polizei den ersten Schulweg-Unfall registriert. Ein neun Jahre alter Junge wurde dabei verletzt. An der Neusser / Ecke Lorettostraße hatte das Kind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr die Fahrbahn überqueren wollen.