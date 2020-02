Umwelt in Düsseldorf : Für mehr Nachhaltigkeit in Unterbilk

Unterbilk Die Bürogemeinschaft MEA Kollektiv teilt sich nicht nur einen Arbeitsplatz in Unterbilk. Sie will auch das Leben im Viertel verbessern, Müll vermeiden und Vögeln einen Nistplatz bieten.

Angegangen haben sie einiges und starteten bei sich selbst, schließlich möchten sie für andere ein gutes Vorbild sein. Der Kaffee kommt nicht aus Kapseln, sondern von einer Düsseldorfer Rösterei. Wenn sie sich Essen holen, werden wiederverwendbare Boxen verwendet. Frisches Wasser kommt aus dem Wassersprudler. Den Garten im Hinterhof wandelten sie in einen Permakulturgarten mit regionalen Pflanzen um. „Das Gemüse, Obst und die Kräuter daraus verwenden wir beim gemeinsamen Mittagessen“, erzählt Ökotrophologin Kira van den Hövel, die ihr Wissen gerne an andere weitergeben möchte. „Dann haben wir uns gefragt, wie wir das Konzept der Müllvermeidung nach außen tragen können“, sagt Sven Glinka. Herauskamen unterschiedliche Aktionen wie die Initiative „Müllfrei futtern im Viertel“. Als Gastgeber des „CreativeMornings DUS“ im Sommer versorgten sie ihre Gäste mit frischen Kräuterschnittchen. Im Rahmen von „Coffee and Cinema“ gab es im selbst gebauten Open-Air-Kino Kurzfilme zum Thema Nachhaltigkeit. „Wir versuchen, den Menschen Dinge ans Herz zu legen, die uns wichtig sind“, so Stefanie Froh.

Adresse und Kontakt Das MEA Kollektiv sitzt in einem Hinterhof an der Gladbacher Straße 7. Tel.: 021199369889, facebook.com/meastudiokollektiv

Auch für dieses Jahr hat das MEA Kollektiv schon viel geplant. Aus Abfall und nachhaltigen Materialien designen und entwickeln sie Vogelhäuschen. „Wir möchten das ‚Re-Bird Your City‘- Projekt starten. Aus den Städten verschwinden immer mehr Vögel, da wichtige Nistplätze nicht mehr vorhanden sind“, erzählt Glinka. „Wir experimentieren gerade noch“, fügt der Architekt hinzu. Gerne würden sie auch ihren Garten weiter ausbauen und „Müllfrei futtern im Viertel“ in Unterbilk stärker etablieren. Geplant ist auch ein „Give it back Trödel“. „Wir besitzen oft zu viele Dinge, die noch in einem guten Zustand sind, aber nicht gebraucht werden. Wenn wir sie weitergeben, können sie im Kreislauf bleiben, statt auf dem Müll zu landen“, so Froh.