Bauen in Düsseldorf : Unterbilker wünschen sich Wohnraum

Die Fläche gleich gegenüber des Stadtteilzentrums soll bebaut werden. Derzeit wird sie als Parkplatz genutzt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unterbilk Lange lag das Grundstück an der Bachstraße brach und wurde als Parkplatz genutzt. Jetzt machen sich sechs Architekturbüros an die Arbeit, die ihre Pläne am 10. September der Öffentlichkeit präsentieren wollen.

Das Aufgabenbuch ist prall gefüllt. Die Stadt und auch die Bürger haben gewisse Vorstellungen, was auf dem Grundstück an der Bachstraße/Ecke Elisabethstraße gebaut werden soll. Derzeit wird die Fläche gleich gegenüber der Düsseldorf Arcaden als Parkplatz genutzt. Betreiber ist Titus Jacobs, der die Fläche auch schon für Events nutzte, eine Eisfläche zum Beispiel zur Weihnachtszeit. „Die Menschen sagen, wenn in unserem Umfeld etwas passiert, wollen wir mitreden“, sagt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen. „Deshalb haben wir einen Workshop gemacht, bei dem viele Fragen gestellt wurden.“ Und bei dem es viele Vorschläge und Ideen gegeben hat, die alle in jenem prall gefüllten Aufgabenbuch festgehalten wurden für die Architekturbüros, die am Wettbewerbsverfahren teilnehmen.

Entstehen sollen 180 bis 200 überwiegend barrierefreie Mietwohnungen mit zwei bis fünf Räumen zu günstigen Mietkonditionen. Dazu gehören auch besondere Wohnformen, wie Wohngemeinschaften für Auszubildende und betreutes Wohnen für Jugendliche und Senioren. „Beim Workshop sprachen sich die Besucher gegen Luxuswohnungen und Eigentumswohnungen aus“, so Zuschke. „Und alle wollten, dass es inner- und außerhalb des Gebäudes Gemeinschaftsräume gibt.“ Um die Bedingung „bezahlbarer Wohnraum“ umzusetzen, hat die Städtische Wohnungsbau-Genossenschaft (SWD) die Federführung des Projektes übernommen. Ebenso stehen eine dreigruppige Kindertagesstätte mit Außengelände, die Dependance der Realschule Florastraße, eine Tagespflege, ambulante Pflege, Gewerbe (kleinteilige Ladeneinheiten für Handwerker und Dienstleister) und eine Mobilitätsstation auf der Wunschliste. Damit sind in der Tiefgarage mindestens zwölf Stellplätze für Carsharing und 20 Stellplätze für Bikesharing-Angebote und mindestens zehn Plätze für Elektroroller, alles inklusive entsprechender Ladestationen, gemeint. Auf Nahversorger kann verzichtet werden, weil alles zum täglichen und auch vieles zum nicht alltäglichen Bedarf in den naheliegenden Düsseldorf Arcaden angeboten wird.

Info Politik wünschte sich schon lange Bebauung Geschichte Aus einem Parkplatz wurde ein Kirmesplatz, die Baustelleneinrichtung für die Wehrhahnlinie, eine Eventfläche und schließlich wieder ein Parkplatz. Politik Die Bezirksvertretung 3 hätte sich schon nach Fertigstellung der Wehrhahnlinie Wohnbebauung gewünscht auf dem städtischen Grundstück gewünscht.