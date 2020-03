Verkehr in Düsseldorf : CDU fordert mehr Verkehrssicherheit in Unterbilk

UnterBilk Die Fraktion schlägt Tempo 40 Auf der Bilker Allee vor und will einen Fahrradweg für die Martinstraße.

(nika) Seit Jahren kämpfen Anwohner der Bilker Allee für eine Temporeduzierung. Allen voran Rainer Hirsch, der schon in mehreren Gremien vorgesprochen hatte, Kontakt zu Polizei und Schulleitern aufnahm und zuletzt Unterschriften im Viertel sammelte, um Politik und Stadt noch mal auf die Gefahren zwischen Bilker Kirche und Floragarten aufmerksam zu machen. Die CDU-Ratsfraktion will die Verkehrssicherheit in Unterbilk nun kurzfristig spürbar erhöhen. Dazu geht sie mit zwei Vorschlägen in die politische Diskussion. Einmal schlägt sie Tempo 40 als Verkehrsversuch auf der Bilker Allee zwischen Bilker Kirche und Kronenstraße vor, außerdem fordert die CDU Radfahr-Markierungen auf der Martinstraße. Die Anträge stehen im Verkehrsausschuss am 5. Mai auf der Tagesordnung.