Hilfsprojekt für Suchtkranke Mit handwerklichen Arbeiten zurück in die Normalität finden

„Einzigware ist eine Möglichkeit, unseren Teilnehmern sinnhafte und interessante Tätigkeiten anzubieten“, so Silke Frey, die als Sozialarbeiterin der Einrichtung bei dem „Etappe“-Aktionsstand auf dem Rheinischen Bauernmarkt am Friedensplätzchen in Unterbilk mit dabei ist. Es sei nämlich in erster Linie wichtig, den Teilnehmern in Substitution langsam eine normale Tagesstruktur nahezubringen und der Gesellschaft zu zeigen, dass auch Suchterkrankten eine kreative und handwerklich geschickte Arbeit zugetraut werden kann. Beim Aufbau des Standes packt jeder kräftig mit an und arrangiert die handgemachten Upcycling-Gegenstände. Zwischen Vogelhäuschen, Klamotten, Schlüsselbändern und Karten erzählt der 41-jährige Alexander, dass die Teilnahme an Projekten der „Etappe“ nach wie vor wegweisend für seinen Werdegang seien, die Arbeit habe ihn nämlich damals gut aufgefangen und gibt ihm nun in gewisser Weise einen „Lebenssinn“.