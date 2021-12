Genießen und Entspannen in der Teegalerie Carpe Diem : Teegenuss mit Sherlock Holmes und James Bond

Genießen und Entspannen in der Teegalerie Carpe Diem

Oxana Tshewik hatte viele Jahre einen ambulanten Pflegedienst in Essen. Nun ist sie Tee-Expertin an der Friedrichstraße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein neues Geschäft in Unterbilk ermöglicht ein Eintauchen in die Welt des Tees: Die Teegalerie Carpe Diem bereichert nun die Friedrichstraße.

Sherlock Holmes und James Bond haben seit August eine gemeinsame Adresse in der Teegalerie Carpe Diem von Oxana Tshewik an der Friedrichstraße 65. Hinter den Namen dieser beiden Helden verbergen sich besondere Schwarzteemischungen. Mr. Holmes beispielsweise hat einen guten Assam als Basis.

„Ich komme aus einem Land der Teetrinker. Kein Tag vergeht ohne dieses vielseitige Heißgetränk“, erzählt die gebürtige Russin. Oxana Tshewik hatte viele Jahre einen ambulanten Pflegedienst in Essen. „Das wurde mir irgendwann zu viel und ich wollte eigentlich erst einmal eine Auszeit nehmen, um mich neu zu orientieren.“ Beim Tee mit einer Freundin kam ihr dann die Idee, „warum nicht eine Teegalerie eröffnen? Die Kunden sind entspannt und einfach gut gelaunt“, zählt sie die Gründe für ihre Entscheidung auf. Das Gespräch mit der Freundin war im März dieses Jahres. Im Mai hatte Oxana Tshewik das passende kleine Ladenlokal an der Friedrichstraße gefunden. Seit das Bestattungsinstitut Frankenheim zum Kirchplatz umgezogen ist, stand es leer. Im August war es dann soweit und die Teegalerie Carpe Diem öffnete ihre Pforte. Carpe Diem, lateinisch für „Nutze den Tag“, ist Tshewiks Motto. „Ich habe eine Idee und möchte sie auch gleich umsetzen.“

Wie eine Galerie hat sie auch ihr Geschäft gestaltet. Übersichtlich nach Sorten (schwarz, grün, Kräuter, Früchte) und nach Wirkung (Gesundheit) in Regalen präsentiert, können Kunden in die Welt des beliebten Heißgetränks eintauchen. Mischungen tragen Namen wie Strandgöre, Sturmhöhe oder Donna Camilla. Eine ganze Sortenreihe ist dem Märchen Schneeweißchen gewidmet. Da heißt ein Tee auch schon mal „Schneeweißchen besucht ihre Oma“. Das regt die Fantasie an und es entstehen Bilder von einem gemütlichen Nachmittag bei einer heißen Tasse Tee mit Freunden und Familie.