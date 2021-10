Statt Abriss : Beschluss für „Kronenhaus“-Umbau

Unterbilk Im ehemaligen Seniorenheim in Unterbilk sollen jetzt Wohnraum und Büros entstehen. Vorher hatte man bereits Pläne für einen Abriss des Gebäudekomplexes.

Die Bezirksvertretung (BV) 3 hat einstimmig die Umgestaltung des „Kronenhaus“ in Unterbilk auf den Weg gebracht. Die denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Seniorenheims werden nach dem Beschluss der Politik in ein Wohnhaus sowie einen Bürobereich umgebaut. Vor zwei Jahren wurden der BV noch die Pläne für einen Abriss und Neubau vorgestellt. Danach wurden die Gebäude mit den Hausnummern 10 und 12 in die Denkmalliste eingetragen. Die vorhandene Hofbebauung ist nicht denkmalgeschützt.