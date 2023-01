Baumfällungen in Düsseldorf-Unterbilk Kahlschlag im Lorettoviertel

An mehreren Stellen liegen im Lorettoviertel noch die Reste von zerhäckseltem Grün auf den Straßen. Es sind die letzten Spuren von Baumfällungen, die die Stadt in dieser Woche vornehmen musste. An der Lorettostraße wurden neun Robinien gefällt, an der Bürgerstraße zwei und an der Wilhelm-Tell-Straße sechs. Den Menschen im Lorettoviertel sticht der Kahlschlag sofort ins Auge. Dass mehrere Bäume gefällt worden sind, dafür müssen sie nicht erst die Überreste auf den Straßen entdecken.