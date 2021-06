Die fast noch jugendlichen Insassen des Mercedes aus Rinteln (in Niedersachsen) stellen den Wagen mitten in der Nacht auf der Straße am Fürstenwall ab. Die Türen stehen weit auf, die Musik dröhnt aus den Boxen. Sie warten auf Freunde und brüllen quer durchs Viertel. Das BIld ist ein Ausschnitt aus einem Video, das die Anwohner von ihrem Schlafzimmer aus gemacht haben. Sie haben dutzende Filme auf ihren Handys gespeichert, die alle ähnliche Szenen zeigen. Foto: privat