Warum der Schützenverein eine Leben bereichern kann

Unterbach Im Vorjahr wurde Ludwig Diering beim Unterbacher Schützenfest für seine 60-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt, kurz darauf verstarb er. Diering war ein Paradebeispiel dafür, wie der Schützenverein ein Leben bereichern kann.

Die Vorfreude auf das große Heimatfest zu wecken, in dem man an einen Toten erinnert, mag an dieser Stelle zunächst merkwürdig wirken, ist aber aus folgenden Gründen geradezu zwingend erforderlich. Erstens: Sterben müssen wir ohnehin alle, und sind es nicht gerade die Schützen, die ihre Verstorbenen in besonderem Gedenken bewahren? Zweitens: Das Leben von Ludwig Diering war geprägt durch den Schützenverein, er lebte in ihm auf, übernahm gerne Aufgaben, war zudem im Winterbrauchtum aktiv, „ihm war einfach nichts zu viel“, sagte der Ehrenvorsitzende Herbert Bruckmann in seiner Beerdigungsansprache. Wer Schütze ist, kennt wahrscheinlich mehrere solcher Menschen. Wer mit dem Brauchtum nichts am Hut hat, fragt sich aber stets, was denn daran so faszinierend sein soll. Ludwig Diering ist die personifizierte Antwort. Daher ist dieser Beitrag genau richtig an dieser Stelle. Um zu verdeutlichen, dass der Schützenverein das Leben bereichern kann, er bei manchem gar zum Lebensinhalt wird.