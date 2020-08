Vandalismus in Düsseldorf : Unterbacher Esel von Unbekannten beschmiert

Unterbach Der Bürger- und Heimatverein Unterbach ist stinksauer. Er hat jetzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise. Nicht zum ersten Mal wurde das Wandbild am Trafohäuschen zerstört.

Zum zweiten Mal ist binnen weniger Monate der Esel am Trafohäuschen, das auf einer Wiese vor dem Landhotel Am Zault in Unterbach steht, beschmiert worden. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag den Schriftzug übermalt, außerdem mit Farbe den Esel besprüht.