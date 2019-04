Verkehr in Düsseldorf : Bald fahren Taxibusse in Unterbach

Johannes Schneider fährt seit den 70ern Taxi. Für ihn ist der Bus on Demand die Lösung, damit nicht leere Busse durch die Stadt fahren. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unterbach Bus on Demand heißt das Konzept der Rheinbahn. Das Unternehmen sucht Partner, um die Düsseldorfer Außenbezirke besser an den ÖPNV anzuschließen.

In Berlin ist der Berlkönig unterwegs, der von den Verkehrsbetrieben und Via Van angeboten wird. In München fährt der Isar Tiger, ein flexibler Mobilitätsservice der Münchner Verkehrsgesellschaft, der über das Smartphone gebucht werden kann. Und in Stuttgart soll der SBB Flex der Stuttgarter Straßenbahnen AG den ÖPNV ergänzen. Drei Modelle, die die Rheinbahn inspiriert hat, um auf die Nachfragen aus den Düsseldorfer Außenbezirken zu reagieren, die seit Jahren einen besseren Anschluss ans öffentliche Verkehrsnetz fordern. Bus on Demand nennt die Rheinbahn ihr Modell, was so viel heißt wie Bus auf Bestellung. Im April 2020 soll es losgehen, „wir wollen das Projekt zwei Jahre begleiten“, sagt Bernhard Herrmann von der Rheinbahn, der eigentlich noch ziemlich am Anfang der Planung steht. Gerade hat der Aufsichtsrat zugestimmt, jetzt laufen die Ausschreibungen. Das Verkehrsunternehmen ist auf der Suche nach einem Partner, der Fahrzeuge stellen kann und über das Know-how verfügt, die Anfragen der Kunden zu bearbeiten.

Vor allem die Unterbacher sollen vom Bus on Demand profitieren, die so schneller zu einem Hauptknotenpunkt kommen – etwa in Gerresheim, von wo es gute Anbindungen in die Innenstadt gibt. Außerdem will die Rheinbahn Hubbelrath und Knittkuhl besser versorgen, die von kleinen Elektrobussen und Großraumtaxis angefahren werden sollen. Über eine App können die Fahrzeuge angefragt werden. Die Bestellungen würden von einem intelligenten Algorithmus geprüft und anschließend die Fahrgäste mit ähnlichen Routen gebündelt. „Der Bus on Demand soll alle Unterbacher Straßen anfahren, sodass kein Fahrgast mehr als 200 Meter laufen muss“, sagt Herrmann. Eine solche Fahrt würde deutlich günstiger sein als eine klassische Taxifahrt. Geplant ist aber, dass die Kunden einen Aufpreis zahlen, „etwa wie der Erste-Klasse-Zuschlag im VRR“, sagt Bernhard Herrmann. Für Kunden mit einem Abo würde es Vergünstigungen geben.

Dennis Klusmeier, Vorstand von Taxi Düsseldorf, ist sehr interessiert an dem Vorhaben der Rheinbahn und hat bereits Gespräche mit dem Unternehmen geführt. „Das ist ein cleverer Ansatz“, sagt Klusmeier, „ganz egal, ob wir den Zuschlag bei der Ausschreibung bekommen oder nicht.“ Denn profitieren würden nicht nur die Fahrgäste vom Angebot, „für uns würde das eine bessere Auslastung bedeuten“, sagt der Taxi-Chef. Die Fahrzeuge seien vorhanden, man könne so viele stellen, wie die Rheinbahn benötigt. „So geht die Mobilitätswende“, ist Klusmeier überzeugt.