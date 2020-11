Bauen in Düsseldorf : Breidenplatz-Planung geht in die nächste Runde

Breidenplatz-Planung geht in die nächste Runde

Bauen in Düsseldorf

Unterbach Die Unterbacher hatten viele Wünsche für die Umgestaltung: einen großen Supermarkt zum Beispiel und mehr Außengastronomie. Außerdem forderten sie einen schöneren Platz für den Esel – das Wahrzeichen in Unterbach.

Seit Jahren wird an der Planung für den Breidenplatz und das Gelände drumherum gearbeitet. In der Sitzung der Bezirksvertretung 8 am Donnerstag, 26. November, bekommt die Politik ein Update zum weiteren Vorgehen. Das Gremium trifft sich ab 17 Uhr im Schützenhaus Eller, Heidelberger Straße 4.