Politik in Düsseldorf : Bürger können Wünsche für den Breidenplatz äußern

Düsseldorf Erste Ideen für die Umgestaltung des Unterbacher Zentrums gab es schon in den 1970er-Jahren, konkreter wurde es dann 2016. Jetzt geht die Planung in die nächste Runde, und die Bürger können sich noch mal an der Gestaltung beteiligen.

Können Bürger und Politik auch jetzt noch Ideen einbringen?Kostenpflichtiger Inhalt Die Bezirksvertretung 8 hatte bereits im Januar weitere Anregungen an die Verwaltung geschickt, sie will zum Beispiel zusätzliche Fahrradstellplätze, E-Bike-Lademöglichkeiten und Platz für Lastenräder, einen öffentlichen Wlan-Zugang, Urban Gardening und einen abwechslungsreichen Bodenbelag. Die Bürger können bis Samstag, 20. März, ebenfalls noch Wünsche an die Planer schicken, per E-Mail an breidenplatz@duesseldorf.de oder per Brief an das Amt für Verkehrsmanagement, Gestaltung öffentlicher Raum, Stichwort Breidenplatz, Auf’m Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf. Die Stadt wird danach prüfen, ob die Anregungen planerisch, technisch und auch finanziell umsetzbar sind.