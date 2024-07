Bürgerprotest in Düsseldorf Unterbacher starten Petition wegen Baustelle

Walther Hensel hatte im Vorfeld bereits mehrfach in Mails an das Rathaus auf die für die Betroffenen wenig zufriedenstellende Lösung hingewiesen, zumal die Vollsperrung inzwischen noch einmal verlängert wurde. Auch diverse Verbesserungsvorschläge hatte er eingereicht, geändert hat sich an der für Anwohner frustrierenden Situation aber nichts. In einer Antwort wies das Amt für Verkehrsmanagement darauf hin, dass die Vollsperrung zwischenzeitlich zwar aufgehoben worden sei, dabei hätten sich Autofahrer allerdings regelwidrig verhalten und seien durch den Vorgarten eines benachbarten Grundstückes gefahren, was zu erheblichen Schäden an der dort vorhandenen Rasenfläche geführt habe, sodass die Vollsperrung wieder eingeführt wurde. Und: „Nach mehrfacher Prüfung und regelmäßigen Kontrollen vor Ort durch Mitarbeitende des Amtes für Verkehrsmanagement lässt sich feststellen, dass die Baustelleneinrichtung zwar zu Einschränkungen für die Anwohner führt, der Verkehrsfluss aber im Allgemeinen funktioniert.“