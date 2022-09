Kommen und Gehen : Neuseeländisches Eis in Unterbach

Düsseldorf Am Eiswagen Matilda können Eis-Liebhaber die außergewöhnliche Süßspeise genießen. Es wird vor Ort mit gefrorenen Früchten zubereitet.

Angefangen hat die Geschichte von Matilda 2018 in Neuseeland. Dort entdeckten die beiden Studierenden einen Eiswagen, der die sogenannte „Real Fruit Ice Cream“ verkauft. „Wir haben dann sehr oft dieses Eis gegessen, was in Neuseeland total beliebt ist“, so Mauer. Zurück in Deutschland bemerkten die beiden, dass das Eis in Deutschland schwer zu finden ist. Deshalb beschlossen sie, dieses selber anzubieten. Den Eiswagen bekamen sie von einem niederländischen Verkäufer, die Eismaschine direkt aus Neuseeland. Der Name war eine Idee von Til Pommers Mutter. „Manou und Til sind da, also Matilda! Es klingt auch nach einer kleinen Eisdiele, die das Eis mit Liebe herstellt und genau das sind wir ja auch“, sagt Mauer.